Poing - Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in der Gruber Straße in Poing: Ein Skoda Fabia kollidierte gegen 9 Uhr mit einem Hyundai und geriet danach außer Kontrolle. Der Wagen wurde über die komplette Straße und den Gehweg katapultiert und durchbrach anschließend das Geländer einer Fußgängerunterführung.