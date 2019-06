Nach Knöchel-OP Daniel Craig erscheint in London zu Dreharbeiten für "Bond 25"

Er ist wieder da: Daniel Craig (51) ist am Sonntag zum ersten Mal seit seiner Knöcheloperation wieder am Set von "Bond 25" gesehen worden. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll Craig guter Laune gewesen sein und mit Mitgliedern der Household Cavalry, einem Garde-Regiment der britischen Streitkräfte, geplaudert haben. Die Soldaten werden offenbar in einer Szene des neuen Films zu sehen sein.