Welches Gesicht die Sechzger wohl am Wochenende zeigen werden? Kapitän Felix Weber und Co. laufen am fünften Spieltag der Dritten Liga im heimischen Grünwalder Stadion gegen Tabellennachbar SV Meppen auf. Anstoß: Samstag, 14 Uhr (Magenta Sport und im AZ-Liveticker).