Er hat sich jahrelang gewehrt, doch nun endet Josef Lederers Wohnrecht in seinem einstigen Hotel an der Wiesseer Seepromenade (AZ berichtete). Seit 2015 gehört die Immobilie der Tegernseer Unternehmer- Familie Strüngmann. Sie plant ein Luxushotel mit bis zu 140 Zimmern – und dafür zunächst in diesem Herbst den Abriss des alten Hauses.