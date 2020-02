Nach Jahrzehnten Keith Richards hat endlich mit dem Rauchen aufgehört

Keith Richards (76) macht endlich Schluss mit einer schlechten Angewohnheit. Der Gitarrist der Rolling Stones hat mit dem Rauchen aufgehört. Das verriet der Musiker nun in einem Radio-Interview mit dem New Yorker Sender "Q104.3". Er sei seit Oktober 2019 rauchfrei, so Richards. "Ich habe es getan und weiß jetzt Bescheid", so der Gitarrist scherzhaft.