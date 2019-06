Nach Jahren der Abstinenz Josh Hartnett wird bald wieder vor der Kamera zu sehen sein

Um Josh Hartnett (40) war es in den vergangenen Jahren recht ruhig. Statt vor der Kamera betätigte sich der "Pearl Harbor"-Star immer mehr dahinter. Öffentliche Auftritte nahm er nur noch sehr selten wahr. "Ich schreibe viel mehr und mache viel mehr Kurzfilme und Musikvideos", sagte er bereits im Dezember 2017 der "Huffington Post". Nun widmet sich Hartnett aber endlich wieder der Schauspielerei - und das in einer TV-Serie. Wie das US-Branchen-Blatt "Variety" berichtet, übernimmt der 40-Jährige die Hauptrolle in der Serie "Paradise Lost".