Nach jahrelanger Arbeit Seth Rogen verkauft jetzt ganz legal Cannabis

Mit ihrem Unternehmen wollen sich Rogen und Goldberg, die unteranderem das Drehbuch für die Kiffer-Komödie "Ananas Express" geschrieben haben, aber nicht nur eine goldene Nase verdienen, sie wollen auch über die Droge aufklären, heißt es auf der "Houseplant"-Webseite. Rogen postete zum Launch via Instagram einen Einblick in die jahrelange Arbeit, die er in das Unternehmen gesteckt hat. Ein Bild zeigt eine riesige Cannabis-Plantage in einem Lagerhaus. Dazu schreibt er: "Ich habe fünf Jahre hart an Houseplant gearbeitet. Ich kann es kaum glauben, dass wir tatsächlich launchen. Was für ein Moment."