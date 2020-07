Greiling/Wolfratshausen - Nach dem erst kürzlich nach einem Zug durch die Instanzen beigelegten Holzkirchner Kuhglockenstreit wird wieder um die Lautstärke von Kuhglocken gestritten. In dem kleinen Ort Greiling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen klagt ein Ehepaar gegen das Gebimmel. "Meine Mandanten haben an sich nichts gegen die Tiere. Aber sie können nachts nicht schlafen", sagte Anwalt Andreas Sander am Mittwoch nach der Verhandlung vor dem Amtsgericht Wolfratshausen. Das Schlafzimmer des Paares sei zehn Meter von der Wiese mitten im Dorf entfernt, die im Sommer teilweise beweidet wird, vor allem von Kälbern.