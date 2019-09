Nach Instagram-Selfie Cora Schumacher spricht über Versöhnung mit Ex-Mann Ralf Schumacher

Cora und Ralf Schumacher heirateten im Jahr 2001 und ließen sich 2015 scheiden. Es sei unzutreffend, dass beide am Ende nur noch über ihre Anwälte kommuniziert hätten, erklärte Schumacher zunächst. Sie hätten in den schwierigsten Zeiten zumindest sporadischen Kontakt gehabt. "Richtig ist jedoch, dass die Nerven eine Zeit lang so blank lagen, dass sachliche Gespräche nicht möglich waren."