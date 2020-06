Gastro-Insider: "Summe ist völlig übertrieben"

Eine Million Euro für das Wirtshaus Paulaner im Tal – ist das eher ein Schnäppchen oder nur Wucher? Ein Münchner Gastro-Experte, der namentlich lieber nicht genannt werden will, sagt zur AZ: "Neben der Million muss natürlich noch sehr viel mehr Geld investiert werden. Gerade in der aktuellen Schieflage, in der sich ein Wirt schon freuen kann, wenn er eine Handvoll Gäste am Tag bewirten kann und die Touristen fehlen, ist diese Summe völlig übertrieben. Nur ein Mensch ohne Hirn kann da freiwillig Interesse bekunden."

