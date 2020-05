Nach ihrer Niederlage Strafe absitzen: So schlagen sich Joko und Klaas als Trailer-Sprecher

Strafe muss sein: Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) stehen derzeit ihrem Arbeitgeber ProSieben als Programmtrailer-Sprecher zur Verfügung. Die beiden Moderatoren hatten am vergangenen Dienstag in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" verloren. "Sie müssen für uns Programmtrailer einsprechen. Alle. Ab heute und bis zur nächsten Folge", twitterte ProSieben anschließend die Ankündigung der Strafe für das Duo. Wer die beiden noch nicht vor dem TV zu sehen beziehungsweise zu hören bekam, wird auf Twitter fündig. Dort hat der Sender erste Clips mit den prominenten Stimmen veröffentlicht. Dabei müssen Joko und Klaas in einem Studio sowohl Film- als auch Monatsprogrammvorschauen einsprechen - einige witzige Zwischenkommentare der redseligen Moderatoren dürfen dabei nicht fehlen.