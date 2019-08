Nach ihrer Blinddarm-OP Kelly Clarkson musste noch einmal ins Krankenhaus

Doch wie bei ihrem Auftritt bei den Billboard Music Awards - die Sängerin sang unter Schmerzen noch zwei Lieder - bemerkte anfangs auch bei "The Voice" niemand ihren bedenklichen Gesundheitszustand. Doch dann habe Jury-Kollege Blake Shelton (43) mit ihr gesprochen und "auf einmal verschwand alles, was er sagte, und ich musste seinen Arm greifen und meinte zu ihm: 'Irgendwas stimmt nicht.'" Die Sängerin habe sofort an ihre Blinddarm-OP gedacht und sich große Sorgen gemacht. Nach der Show ließ sie sich im Krankenhaus durchchecken und bekam eine Diagnose gestellt: Eine Zyste an ihrem Eierstock war geplatzt.