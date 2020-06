Nach ihrem Ehe-Aus Claudelle Deckert stellt neuen Mann an ihrer Seite vor

"Ich kann bei Peter einfach Frau sein"

Es sei alles sehr schnell gegangen, fügt Deckert an. "Ich hing noch in einer alten Beziehung und wollte Peter nicht treffen, ehe diese beendet war. Ich wollte frei sein für ihn." Seit ihrem ersten Treffen in Deckerts Heimatstadt Düsseldorf seien sie unzertrennlich. "Ich kann bei Peter einfach Frau sein und mich fallen lassen. Es ist wie ein Wink des Universums, dass dieser Mann derjenige ist, den ich mir gewünscht habe. Er ist mein Seelenverwandter", schwärmt die Schauspielerin. "Claudelle ist das, was ich mir immer gewünscht habe: eine moderne Frau, die ihr eigenes Ding macht, die erfolgreich ist, aber auch voller Liebe und Wärme", zeigt sich auch Olsson überzeugt.