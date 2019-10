Nach Horror-Unfall Felix van Deventer ist zurück am "GZSZ"-Set

Am 30. August 2019 stürzte van Deventer vier Meter tief von einem Balkon und verletzte sich schwer am Rücken. Es folgten zwei Krankenhausaufenthalte. In einem "RTL"-Interview Anfang September hat der Schauspieler über den Unfallhergang gesprochen: "Meine Frau hatte den Schlüssel vergessen, sie war schon im Auto. Ich habe geguckt, ob es irgendeine Lösung gibt", erzählte er. Die Balkontür sei zufällig noch geöffnet gewesen. Kurzum sei er nach oben geklettert und mit den Händen abgerutscht.