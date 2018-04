Bei dem Unfall am Donnerstag auf einer Landstraße in der Nähe von Capdepera im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel wurden insgesamt drei weitere Radfahrer schwer verletzt, als ein Auto eine aus 15 Sportlern bestehende Radfahrergruppe aus Deutschland überrollte. Die betroffenen Sportler waren laut Agenturangaben aus verschiedenen Teilen Deutschlands angereist. Es handelt sich um eine Gruppe von 30- bis 40-Jährigen, "die seit Jahren in derselben Besetzung auf die Insel" komme, um an einem Trainingscamp teilzunehmen, heißt es dazu in mallorquinischen Medien. Berichte, wonach zumindest ein Teil der Gruppe aus Immenstadt im Allgäu stamme, wurden bislang nicht bestätigt.