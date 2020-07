Ottfried Fischer und Ehefrau Simone sind in den Flitterwochen

Auf die Idee, in Corona-Zeiten hier in Velden zu flittern, brachte ihn Spezl und Regisseur Otto Retzer ("Klinik unter Palmen"). Der las gerade ein Buch von Otti, rief ihn an, um ihm dazu zu gratulieren. Als die beiden Männer ratschten, schlug Otto Retzer, der am Wörthersee wohnt, Otti und Simone vor, doch mal wieder vorbeizuschauen. Seit zehn Tagen sind die frisch verheirateten Fischers nun schon dort, ein paar weitere Tage ihres sonnig-strahlenden Liebesurlaubs gönnen sie sich noch.