Nach Hirnblutung verstorben So trauert seine Ehefrau um den jungen Eishockey-Profi Colby Cave

Im Alter von nur 25 Jahren ist der kanadische Eishockey-Profi Colby Cave (1994-2020) an den Folgen einer Hirnblutung gestorben, wie seine Familie laut dem US-Portal "TMZ" mitgeteilt hat. Seine Angehörigen hätten ihn demnach wegen der Coronavirus-Pandemie nicht im Krankenhaus in Toronto besuchen können, seine Ehefrau Emily war in den letzten Stunden aber an der Seite des verstorbenen Sportlers. Auf Instagram verabschiedet sie sich mit rührenden Worten.