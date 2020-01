Nach Herzinfarkt US-Sänger David Olney stirbt auf der Bühne

Der Singer-Songwriter David Olney (1948-2020, "Through a Glass Darkly") ist im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Er erlitt während eines Auftritts in Santa Rosa Beach (Florida) einen Herzinfarkt und starb noch auf der Bühne, wie es in einer Mitteilung auf seiner Website heißt. Sänger Scott Miller (51), der mit ihm auf der Bühne stand, beschrieb das Geschehen auf Facebook. Offenbar hatte Olney mitten in einem Song pausiert und "Es tut mir leid" gesagt. Danach habe er sein Kinn auf die Brust gelegt.