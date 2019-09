August 2019. "Zutiefst erschüttert müssen wir Abschied nehmen", heißt es in der Anzeige. Auch die Belegschaft der Firma Isartaler Holzhaus in Holzkirchen, die August Inselkammer geleitet hatte, sowie die Mitarbeiter der Brauerei Aying und des Hotels Platzl trauern in einer Anzeige: "Wir verlieren mit ihm einen warmherzigen, in hohem Maße engagierten und pflichtbewussten Chef", heißt es in der Anzeige über August Inselkammer. "Trotz seiner viel zu kurzen Schaffenszeit wird uns sein fröhliches und positives Wesen immer in Erinnerung bleiben."