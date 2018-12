Jackson: "Es geht nicht um mich, sondern die Mannschaft"

Jackson stand gegen die Haie zum 800. Mal als Chefcoach an der Bande und wurde mit seinem 523. Sieg (Erfolgquote: 65 Prozent) beschenkt. "Es geht nicht um mich, sondern die Mannschaft", sagte Jackson, der mit acht Meistertiteln (drei mit München, fünf mit Berlin) der erfolgreichste Coach der DEL-Historie ist. "Wir hatten eine sehr kurze Vorbereitung auf Köln, die das heißeste Team der Liga waren. Wir haben das sehr, sehr gut gemacht. Im Moment folgt ein Highlight aufs andere." Das große Highlight am Dienstag, als sich der EHC durch den 5:5-Overtime-Thriller bei den Malmö Redhawks als erstes deutsches Team überhaupt ins Halbfinale der Champions League schießen konnte. Dann eben das Spiel gegen die Haie und am Sonntag folgte gleich noch das bayerische Derby gegen Erzrivale Augsburger Panther.