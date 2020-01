Schlagersänger Roland Kaiser (67, "Santa Maria") und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (44) befinden sich in einer kniffligen Situation. Am 7. Februar sollen die beiden eigentlich durch den Abend des diesjährigen Dresdner Semper Opernballs führen. Dieser Job hängt nun allerdings am seidenen Faden.