Nach Hass-Kommentaren Leonardo DiCaprios Freundin Camila Morrone wehrt sich gegen Hater

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ("The Revenant") ist mittlerweile 44 Jahre alt. Seine Freundinnen bleiben allerdings immer noch Anfang 20. So auch seine aktuelle Partnerin Camila Morrone. Das 22-jährige argentinische Model geht seit Anfang 2018 an der Seite des Oscarpreisträgers durchs Leben. Doch der Altersunterschied polarisiert und führt zu zahlreichen Hass-Kommentaren im Netz. Morrone hat davon jedoch genug und bezieht jetzt in ihrer Instagram-Story Stellung zu den Vorwürfen.