Nach "Harry Potter" Gollum-Darsteller Andy Serkis liest "Der Hobbit" in voller Länge vor

"Begleitet mich auf meinem zwölf Stunden langen Lesemarathon von 'Der Hobbit'", erklärt Serkis in seinem Tweet und fügt das passende Hashtag #hobbitathon hinzu. Der Schauspieler möchte in seiner Online-Lesung, die am 08. Mai ab 12 Uhr stattfinden wird, demnach das komplette Tolkien-Werk an einem Stück vortragen. Er wolle damit Spenden für das britische Gesundheitssystem NHS und die gemeinnützige Organisation Best Beginnings sammeln. Auf der Webseite "gofundme", auf der auch der Link zur Lesung zu finden sein wird, könnten die Fans spenden, erklärt Serkis in einem zweiten Tweet.