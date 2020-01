Nach häufiger Kritik Circus Krone: "Unseren Löwen geht es besser als vielen Menschen"

Seit Jahren läuft eine Kampagne gegen den Einsatz von Wildtieren in der Zirkusmanege, die auch vom Deutschen Tierschutzbund unterstützt wird. In einem Zirkusunternehmen sei eine verantwortbare Haltung von Wildtieren grundsätzlich nicht möglich, heißt es. Zu diesem Vorwurf nimmt das Ehepaar Lacey-Krone in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" Stellung.