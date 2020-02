Nach Geständnis über "größtes Bedauern" Ben Affleck zusammen mit Ex-Frau Jennifer Garner gesichtet

Ben Affleck (47, "Argo") und Jennifer Garner (47, "30 über Nacht") sprechen wieder miteinander. Das kann man mit Gewissheit sagen, nachdem die Schauspieler jetzt zusammen in Los Angeles gesichtet wurden. Wie das Unterhaltungsmagazin "Us-Weekly" berichtet, unterhielten sich die beiden auf einem Gehweg in der Stadt der Engel, bevor sie ihren Sohn Sam auf eine Geburtstagsfeier brachten. Es ist das erste Wiedersehen zwischen Affleck und Garner, nach ihrer Scheidung im Oktober 2018. Erst vor kurzem hatte Affleck in einem Interview mit der "New York Times" zugegeben, dass er die Scheidung von Garner zutiefst bereue.