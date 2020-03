Nach gemeinsamem Event Hat er Prinz Charles mit Corona angesteckt? Fürst Albert widerspricht

Ein bloßer Blick auf die Chronologie der Corona-Erkrankungen von Fürst Albert II. von Monaco (62) und Prinz Charles (71) legt nahe, dass sich der britische Thronfolger durchaus beim monegassischen Royal angesteckt haben könnte. Beide nahmen an einem Charity-Event in London teil, zu einer Zeit, als Fürst Albert das Virus bereits in sich getragen haben müsste - kurze Zeit später war auch Prinz Charles infiziert. In einem Gespräch mit dem französischen Radiosender RTL France beteuerte Albert von Monaco nun aber, dass er den Sohn von Queen Elizabeth II. (93) ziemlich sicher nicht angesteckt habe.