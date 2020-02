Nach fünf Jahren "Nord bei Nordwest": Emotionaler Abschied für Henny Reents

Fans der beliebten Krimireihe "Nord bei Nordwest" müssen heute Abend Abschied nehmen. In der Folge "In eigener Sache" (6. Februar, 20:15 Uhr, das Erste) ist Henny Reents (45) das letzte Mal als Dorfpolizistin Lona Vogt zu sehen. Die Schauspielerin kehrt der erfolgreichen Reihe nach fünf Jahren den Rücken. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt Reents die Beweggründe für ihren Abschied und wünscht ihrer Nachfolgerin Jana Klinge "viel Freude und Erfolg".