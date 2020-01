Nach fünf Jahren "In aller Freundschaft": Dieser Serienstar steigt aus

Schauspielerin Anja Nejarri (44) verlässt die ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft", wie "Bild" berichtet. "Der Abschied fällt mir nicht leicht. Ich habe fünf wundervolle Jahre bei 'In aller Freundschaft' erlebt, durfte eine spannende Figur mit vielen verschiedenen Facetten spielen", erklärte sie dem Blatt. Die 44-Jährige will nun aber mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen.