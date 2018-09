Ludwigvorstadt/Neuried - Bei der Überprüfung einer Wohnung in Neuried staunte die Polizei nicht schlecht: Im Gäste-WC war eine mehr als einen Meter lange Königspython - nicht artgerecht - in einem Karton untergebracht. Zudem war die Tür zur Toilette nicht versperrt, obwohl sich in der Wohnung drei Kinder im Alter von zehn Monaten bis acht Jahren befanden. Das Tier wurde in die Reptilienauffangstation gebracht.