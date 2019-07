Roberto Blanco schwärmt beim Essen im AZ-Gespräch: "Ein wunderbares Steak, wirklich sehr köstlich." Der Schlagersänger ist mit Ehefrau Luzandra gekommen und ist stolz auf seine Kochkünste: "Ich koche gern und stehe sehr oft selbst hinterm Herd. Meine Frau mag meine Küche und darüber freue ich mich natürlich sehr." Besonders Fleisch kann er nach eigener Aussage gut zubereiten, aber auch "Italienisch, Spanisch, Fischer - alles". Natürlich gehört da auch das Einkaufen selbst dazu. "Eier kaufen wir beim Bauern und Gemüse und Obst auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt." Einkaufen ist ein Erlebnis, findet Roberto Blanco. Den Lieferdienst der Supermärkte hat er noch nicht in Anspruch genommen. "Ich will selbst einkaufen, schauen und vor Ort aussuchen, was ich persönlich haben will." Ehefrau Luzandra lacht: "Er kommt auch mit Sachen nach Hause, die gar nicht auf der Einkaufsliste stehen."