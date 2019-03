Nach fingiertem Angriff Das geschieht mit Jussie Smolletts Figur in "Empire"

Danach erhob eine Grand Jury im Bezirk Cook County am 9. März Anklage in 16 Punkten. Smollett wird vorgeworfen, einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff erfunden zu haben. In dem Gerichtsverfahren, das für den 14. März angesetzt ist, muss er sich nun unter anderem für Falschaussagen gegenüber den Behörden verantworten.