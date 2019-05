Nach "Feuer und Zorn" Donald Trump: Michael Wolff veröffentlicht zweites Enthüllungsbuch

"Siege: Trump Under Fire", so der Original-Titel, soll dort anknüpfen, wo "Feuer und Zorn" geendet hat und sich mit dem zweiten Jahr von Trumps Präsidentschaft befassen, in dem dessen Administration "von allen Seiten unter Beschuss geraten war". Den Endpunkt markiert die Veröffentlichung des Berichts über die Russland-Affäre von Sonderermittler Robert Mueller (74). Das Buch soll am 4. Juni in den USA erscheinen.