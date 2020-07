Nach Festnahme von Epstein-Vertrauter Prinz Andrew soll "absichtlich den Behörden ausweichen"

Keine offizielle Anfrage an die Regierung

Im Gespräch mit der Radiostation "LBC" erklärte der britische Premierminister Boris Johnson (56) am Freitag, dass er sich nicht über die Angelegenheiten der royalen Familie äußern wolle. Auf erneute Nachfrage des Moderators machte er aber klar, dass es zumindest an die britische Regierung bisher in dem Fall keine offizielle Anfrage gegeben habe.