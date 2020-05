Nach "Fest und Flauschig"-Folge Jan Böhmermann zofft sich mit MontanaBlack

Der Moderator Jan Böhmermann (39) und der erfolgreichste deutsche Gaming-Livestreamer MontanaBlack (32) liegen derzeit im öffentlichen Clinch. Böhmermann stellte die Community des Youtubers und Twitchers in seinem Spotify-Podcast "Fest und Flauschig" mit Olli Schulz (46) in die rechte Ecke, was folgte war ein Shitstorm gegen Böhmermann. Wörtlich sagte der Satiriker: "Da (auf Twitch, Anm. d. Red.) sind Youtuber, MontanaBlack-Fans und noch weiter rechts stehende Hardcore-Neonazis, die versuchen, die MontanaBlack-Community, die auf den Geschmack gekommen sind, abzugreifen."