Publikum freut sich über Luke Mockridge im ZDF

Damals sagte Moderatorin Andrea Kiewel über Luke Mockridge "Never ever again". Doch mittlerweile scheint für den Sender ZDF Gras über die Sache gewachsen zu sein, wie der Auftritt des 30-Jährigen in der "Heute Show" zeigt. Über die freudige Reaktion des Publikums muss sich auch der Comedian wundern und sagt: "So viel Applaus im ZDF ist für mich auch eine neue Situation."