Nach Fehlgeburt seiner Frau Fernsehkoch Gordon Ramsay wird zum fünften Mal Vater

Baby-News bei den Ramsays: Fernsehkoch Gordon Ramsay (52) und Ehefrau Tana (44) erwarten in diesem Jahr ihr fünftes Kind. Die frohe Nachricht verkündeten die beiden mit einem Video auf Instagram. Darin zu sehen sind die bisherigen vier Kinder des Kochs: Megan (21), Matilda (17) und die zweieiigen Zwillinge Jack und Holly (19). Alle wünschen den Fans und Followern ein gutes neues Jahr. Im letzten Moment schwenkt die Kamera auf Mutter Tana, die glücklich ihren runden Babybauch in die Kamera hält. Ihr Bauchumfang deutet an, dass die Geburt nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.