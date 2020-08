Nach Fehlgeburt "Bauer sucht Frau"-Stars Gerald und Anna Heiser erwarten Nachwuchs

Anna (30) und Gerald Heiser (35), das Traumpaar von "Bauer sucht Frau" 2017, hat tolle Neuigkeiten zu verkünden: Nachwuchs ist unterwegs. Bei Instagram veröffentlichten die beiden am Dienstag einen Schnappschuss, der sie Arm in Arm im Hintergrund zeigt, gemeinsam halten sie ein Ultraschallbild in die Kamera. "Das größte Glück ist manchmal ganz klein", schrieb die werdende Mutter dazu, die für ihre große Liebe nach Namibia gezogen ist.