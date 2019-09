Nach Fehlgeburt Alec Baldwin und seine Frau Hilaria wollen ein fünftes Kind

Fehlgeburt im April

Erst im vergangenen April erlitt Baldwins Frau eine Fehlgeburt, wie sie damals auf Instagram mitteilte. "Es gab keinen Herzschlag bei meinem heutigen Scan. Also ist es vorbei. Aber ich habe so tolle, starke und wundervolle Herzschläge hier. Ich bin umgeben von so viel Liebe und ich fühle mich so glücklich." Dazu postete Hilaria Baldwin ein Foto ihrer Familie - mit Ehemann Alec und ihren gemeinsamen Kindern Carmen Gabriela (6), Rafael Thomas (4), Leonardo Ángel Charles (2) und Romeo Alejandro David (1).