Nach "Fear the Walking Dead" "The Walking Dead": Zweite Ableger-Serie schon in der Mache

Das "Walking Dead"-Universum wächst und wächst: Nachdem bereits bekannt wurde, dass das erste Spin-off "Fear the Walking Dead" in die nunmehr fünfte Staffel gehen wird, haben die Produzenten die nächste gute Nachricht für die Fans. So verriet der verantwortliche AMC-Leiter Ed Carroll der Seite "Deadline", dass sich eine dritte Serie zur Zombie-Apokalypse bereits "aktiv in der Entwicklung" befinde.