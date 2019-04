Nach fast einem Jahr Selena Gomez: Stylisches Comeback auf dem roten Teppich

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (26, "I Can't Get Enough") hat zum ersten Mal seit fast einem Jahr wieder einen roten Teppich betreten, auch wenn der beim WE Day California in Los Angeles in Blau gehalten war. Gomez zeigte sich in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Midi-Kleid von Dior. Dazu kombinierte sie schwarze Pumps. Ein auffälliges Augen-Make-up und eine elegante Hochsteckfrisur rundeten ihre stylische Red-Carpet-Rückkehr ab.