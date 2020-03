Nach fast 35 Jahren "Lindenstraße"-Finale: Trauer und Dankbarkeit bei den Fans

"Bin sooo traurig [...] Die Lindenstraße war ein wichtiger Bestandteil des Sonntags. Danke für wunderschönen Stunden mit Familie Beimer und Co", heißt es in einem weiteren Kommentar. Oder: "Ich hatte mir fest vorgenommen nicht zu heulen, hat leider nicht geklappt. Danke an alle Mitwirkenden von der Lindenstraße und dass ihr uns so lange erhalten bliebt. Wünsche euch für die Zukunft alles, alles Liebe und hoffe, man sieht mal den einen oder anderen." Oder: "Ich wollte nicht weinen, aber es blieb leider beim Vorsatz. Vielen Dank für die vielen schönen Jahre. Aber eine Frage bleibt: Was mache ich jetzt sonntags von 18.50 bis 19.20?"