Nach fallen gelassener Klage Jussie Smollett soll für die Untersuchungskosten aufkommen

Smollett habe am 29. Januar "wissentlich einen falschen Polizeibericht" eingereicht, heißt es in der Forderung. Über zwei Dutzend Beamte seien an der Untersuchung seines Falls beteiligt gewesen und hätten Wochen damit verbracht, die falschen Behauptungen zu untersuchen. Dabei sei eine beträchtliche Anzahl an Überstunden entstanden. Es seien Ressourcen aufgewendet worden, die man für andere Untersuchungen verwenden hätte können.