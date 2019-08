Herren-Sohn droht Johannes Haller

Außerhalb vom "Sommerhaus" geht der Streit in die nächste Runde. Am Abend der Ausstrahlung postet die Freundin von Johannes Haller, Yeliz Koc, in ihrer Insta-Story private Nachrichten, die sie von Stefano Herren erhalten haben soll. Demnach schrieb der Sohn von Willi Herren: "Sag deinem Schwuchtel Freund der soll die fresse nicht so aufreißen wir sehen uns noch Johannes".