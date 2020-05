Nach ersten Gerüchten "Das Sommerhaus der Stars": Diese Paare dementieren Teilnahme

Die RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" findet 2020 trotz Corona-Krise statt. Die neue Staffel wird laut Senderangaben nicht wie bisher im Ausland gedreht, sondern in Deutschland produziert. In den vergangenen Tagen wurden Gerüchte laut, dass die teilnehmenden Pärchen bereits feststehen. Laut "Bild"-Zeitung sollen unter anderem Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi und Freundin Viviane sowie "Bachelor in Paradise"-Paar Carina Spack und Serkan Yavuz mitmachen. Beide Pärchen haben sich nun auf Instagram dazu geäußert.