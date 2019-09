Warnung insbesondere zum Beginn der Jagdsaison

Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs appelliert an Erholungssuchende und Naturfreunde, "insbesondere in Anbetracht der beginnenden Jagdsaison auch an Jäger und Personen, die Umgang mit Wildfleisch haben", besondere Vorsicht walten zu lassen. "In freier Natur gefundene verendete oder auffällige Hasen, Kaninchen und andere Säugetiere sollten keinesfalls berührt werden. Ein direkter Kontakt mit Wildtieren ist unbedingt zu vermeiden."