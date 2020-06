Am besten zu beobachten war das bei Mathias Lessort. Der Center war nicht nur mit 20 Punkten Topscorer, sondern vor allem auch unterm Korb sehr präsent, was er mit neun Rebounds belegte. "Er kämpft und spielt sehr gut", lobte Pesic, "ich hoffe, dass er diese Form beibehalten und sich weiter steigern kann." Und auch Neuzugang Ismet Akpinar (9 Punkte, 4 Assists) feierte ein gelungenes Debüt für Bayern. "Er hat sehr viel Energie und Emotionen reingebracht", sagte Pesic, "das zeichnet ihn aus." Der Nationalspieler selbst, der erst seit zwei Wochen in München ist, war "froh, dass ich heute Minuten bekommen habe". Das, was er zunächst beeinflussen könne und wolle, "ist der Druck in der Defensive". Gegen Crailsheim klappte das schon mal sehr gut.