Nach erfolgreicher Rücken-OP Kevin Hart steht wochenlange Physiotherapie bevor

Hart war am Sonntagmorgen auf dem kalifornischen Mulholland Highway in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, bei dem sich sein Auto überschlagen hatte. Er musste in der Nacht auf Montag noch am Rücken operiert werden. Die Operation ist laut "TMZ" erfolgreich verlaufen - einer hundertprozentigen Genesung stehe somit nichts im Wege.