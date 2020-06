Nach Erfolg von "The Witcher" "Cyberpunk 2077" bekommt ein Anime-Spin-off auf Netflix

Es ist eines der ganz großen Blockbuster-Videospiele des Jahres, Fans warten schon seit April auf die Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077". Jüngst wurde es ein zweites Mal verschoben, im November soll das Spiel, in dem auch Keanu Reeves (55, "The Matrix") mitwirkt, erscheinen. Nun verkündete CD Project Red in einem Video, dass gemeinsam mit Netflix eine Anime-Auskopplung des Spiels produziert wird: "Cyberpunk: Edgerunners".