Nach Erfolg von "Rocketman" Taron Egerton schlüpft noch einmal in die Rolle des Elton John

Taron Egerton (29) kann sich freuen: Seine Zusammenarbeit mit Superstar Elton John (72, "Candle In The Wind") geht weiter. Nachdem die beiden Männer gemeinsam an Johns Biopic "Rocketman" gearbeitet haben, in dem der 29-Jährige als Hauptdarsteller auftritt, steht nun das nächste Projekt auf dem Plan. Dabei wird Egerton höchstwahrscheinlich noch einmal die Ehre haben, in die Rolle des 72-Jährigen zu schlüpfen.