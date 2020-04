Nach Erfolg von "Mandalorian" Stellan Skarsgard spielt wohl in namenlosem "Rogue One"-Spin-off mit

Mit "The Mandalorian" hat Disney eine der angesagtesten Serien der letzten Monate veröffentlicht. Die Sci-Fi-Serie aus dem "Star Wars"-Universum ist exklusiv beim hauseigenen Streamingdienst Disney+ zu sehen. Jetzt scheinen zwei Darsteller für ein kommendes, noch namenloses, Spin-off zu "Rogue One: A Star Wars Story" so gut wie gefunden zu sein.